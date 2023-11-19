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Aydın'da motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı, 2 şüpheli yakalandı

Aydın'da motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı, 2 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Olay, Ziyaretli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili T.İ. ve suç kaydı bulunan T.S. isimli şüpheli şahısları tespit etti. Çalışmalar sonunda şüpheliler T.İ. ve T.S. kısa sürede çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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