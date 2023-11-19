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Arnavutköy’de miras kavgası sokağı savaş alanına çevirdi, 5 kişi yaralandı

Arnavutköy’de miras kavgası sokağı savaş alanına çevirdi, 5 kişi yaralandı

Arnavutköy’de miras yüzünden anlaşmazlık yaşayan kardeşler konuşmak için bir araya geldikten kısa süre sonra tartışmaya başladı. Ev içerisinde başlayan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Bütün akrabalar birbirine saldırmaya başlayınca silahlar patladı.

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Yaşanan miras kavgasında 5 kişi yaralandı, 14 kişi ise gözaltına alındı. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras anlaşmazlığı yüzünden bir süredir tartışma yaşayan 2 erkek kardeş mahkemelik oldu. Mahkemede kız kardeşlerinin şahitliği üzerine anlaşmaya karar veren kardeşler bir araya gelerek problemleri çözmek istedi. Ev içerisinde konuşmaya başlayan kardeşlerin konuşması kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmaya çocuklar ve diğer akrabalar da dahil olunca olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evden sokağa taşan kavgada, dakikalarca birbirine ellerine ne geçtiyse fırlatarak saldıran akrabalardan 5 kişi bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde dakikalarca süren kavga mahalle sakinlerine de korku dolu anlar yaşattı. Yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülenirken, polis ekipleri olayla alakalı çalışma başlattı.

14 kişi gözaltına alındı, zaman zaman silahlar patladı

Sokakta yaşanan kavga esnasında zaman zaman silahlar patladı. Şans eseri silahların patlaması sonucunda çıkan kurşunlar kimseye isabet etmedi. Faciadan kıl payı dönülürken, polis ekiplerinin müdahalesi esnasında kavgaya devam eden 14 kişi gözaltına alındı.

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