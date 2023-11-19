Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu.

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Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda da fırtına sebebiyle tekneler rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu. Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri de su aldı.



Zaman zaman dalgaların boyu aşarken, balıkçılar da zor anlar yaşadı.