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Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu

Kocaeli'de şiddetli fırtına: Tekneler karaya vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Balyanoz Koyu'nda, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri kıyıya vurdu.

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Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası

Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda da fırtına sebebiyle tekneler rüzgarın şiddetine dayanamayarak kıyıya vurdu. Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri de su aldı.

Zaman zaman dalgaların boyu aşarken, balıkçılar da zor anlar yaşadı.

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