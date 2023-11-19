Bolu, Karabük, Sakarya ve Zonguldak'ta kar yağışı!

Kar yağışının etkisini arttırdığı Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolu, devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı, Karabük ve Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

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Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki milli parkın Dereceören mevkisinde etkili olan rüzgar ve kar yağışı sebebiyle ağacın devrilmesi sonucu yol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı sürüyor.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçeleri ile Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde ise sağanak devam ediyor.

Sakarya

Sağanağın kent genelinde devam ettiği Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'nda da kar yağışı hakim.

Dün akşam başlayan yağış, yaylaya göre daha alçaktaki Dikmen Mahallesi'ni de etkisi altına aldı.

Öte yandan Hendek ve Kocaali ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde kar yağışına fırtına eşlik etti.

Karayolları ekipleri, bazı ağaçların yollara devrildiği bölgede temizlik, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Devrek-Ankara kara yolu Dorukhan mevkisi, mevsimin ilk karının yağdığı noktalardan oldu.

Kara yolunun Dorukhan, Yeniçağ ve Gerede bölgelerinde yağış etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere kış lastiklerini takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.