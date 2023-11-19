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İstanbul'da otomobil kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da otomobil kurşunlayan motosikletli 2 şüpheli tutuklandı!

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobile silahla ateş ettikleri belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Ataşehir'de bir otomobilin motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, L.A. idaresindeki otomobile seyir halindeyken motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtığını, araca da 4 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Olaya ilişkin emniyette ifadesi alınan L.A, parasını alamadığı için anlaştığı kişinin işini yapmayı bıraktığını, daha sonra tanımadığı şahıslarca tehdit edildiğini ve kendisinden para istenildiğini, kızının aracını da gün boyu motosikletli bir kişinin bir takip ettiğini söyledi.

Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.E. (29) ve G.H.(31), 15 Kasım'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirilirken, zanlıların kullandıkları motosikletin kiralık olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, adını bilmedikleri bir kişinin olayı gerçekleştirmeleri için kendileriyle görüştüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan motosikletli saldırganların, otomobili takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde kafalarında kask bulunan motosikletli 2 şüphelinin, aracın arkasından ilerlemesi yer aldı.

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