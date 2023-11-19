Malatya'da 3 bin 700 konteyner bekliyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaklaşık 3 bin 700 esnaf ticari faaliyetini sürdürebilmek için konteyner bekliyor.

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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

AFAD öncülüğünde devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarıldığı kentte, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaftan bir kısmı geçici konteyner iş yerlerinde ticari faaliyetini sürdürüyor.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kayıtlarına göre, kentte 5 bin 200 esnaf geçici iş yerleri için talepte bulundu. Bunlardan 1500'ünün ihtiyacının karşılandığı kentte halen 3 bin 700 esnaf konteyner bekliyor.

AFAD kayıtlarına göre ise kent merkezi ve ilçelerde 39 alana bugüne kadar 3 bin 158 konteyner yerleştirilirken, 3 bin 105 esnaf geçici iş yerinde çalışıyor.

Konteynerde faaliyet gösteren esnaf bir an önce kalıcı iş yerlerinin yapılmasını bekliyor.

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle kentte "Çarşı Projesi" başlatıldı.

İhalesi tamamlanarak çalışmalara başlanan 220 dönümlük alanda hayata geçirilecek proje kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

"Şehrin kalbi çarşıdır"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AA muhabirine, depremde esnafın büyük zarar gördüğünü söyledi.

Keskin, 20 binin esnafın iş yerinin zarar gördüğünü hatırlatarak, afetzede esnafın geçimini konteynerdeki iş yerlerinden sağladığını ifade etti.

Malatya'da esnaf için kalıcı iş yeri temeli atılmaya başlandığını aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Bugün depremin merkezi Kahramanmaraş diyorlar ama en büyük yıkım Malatya'da oldu. Malatya yıkık değil çökmüş bir şehir. Şehrin kalbi çarşıdır, eğer çarşıyı bir an önce ayağa kaldırmazsanız, insanların karnını doyuramazsınız, bu insanları mutlu edemezsin. Ticaret olmadan hayat olmaz. İşte bugün çarşıya baktığınız zaman sokakları bırakın ana cadde dahi kapalıyken esnaf sanatkarın lambası yanıyor. Malatya esnaf ve sanatkarsız kalırsa yetim kalır, biter, tükenir. Onun için bir an önce esnaf ve sanatkar camiasının kalıcı yerlerinin yapılması gerekiyor."

Keskin, kentte 3 binin üzerinde esnafın konteynerde faaliyetini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Üyelerimize 1500 konteyner tahsisi yaptık ancak bugün esnaf ve sanatkara 5 binin üzerinde konteyner gerekli. Bu konuda valimiz, belediyeyle yetkililerle görüşerek sıkıntılarımızı dile getirdik. En kısa sürede bu konteynerlerin yerlerine koyulması gerekiyor. Çünkü esnaf dışarıda, kış geldi. Malatya'ya en azından 3 bin 500 konteynerin kurulması elzem ve çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Keskin, kent merkezinde başlayan çalışmaların umut verici olduğunu aktararak bir an önce iş yerlerinin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

"Umutluyuz, devletimize güveniyoruz"

Kent merkezindeki geçici ticaret merkezinde ayakkabıcılık yapan esnaf Alaaddin Polat, depremde kent merkezindeki iş yerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi.

Hasarlı iş yerinden malzemelerini çıkarabildiğini anlatan Polat, daha sonra devletin kendileri için geçici olarak yaptığı konteyner çarşıya yerleştiklerini ve burada ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Polat, şöyle konuştu:

"Hamdolsun işlerimiz eskisi gibi olmasa da memnunuz. Tabii ki her tarafta biraz pahalılık var. Buranın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Açıkta olan esnaf arkadaşlarımız da inşallah bir an önce iş yerlerine kavuşur. Deprem konutları yapılıyor, kent merkezinde kalıcı iş yerlerinin yapılmaya başlandığını biliyoruz. Umutluyuz, devletimize güveniyoruz. İnşallah iş yerleri, evler yapılır. Malatya eski günlerine döner. Biz de mümkün olduğunca elimizi taşın altına koyacağız."

Konteyner iş yerlerine esnafın yerleştiğini, vatandaşların da alışverişe alıştığını aktaran Polat, "Kalıcı iş yerleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyoruz, temeller atıldı. Bazı ufak tefek sıkıntılar oluyor ama zor iş. 11 il, bunun üstesinden gelmek kolay değil ama Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi koşturuyor, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bir an önce iş yerlerimiz yapılır ve vatandaşımıza daha iyi hizmet sunarız." diye konuştu.

Esnaf Yeşim Düzleme ise "şire pazarı" adı verilen kayısıcılar pazarında uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini ancak depremde iş yerlerinin yıkılmasıyla konteynere geçmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Konteyner iş yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Düzleme, bir an önce kalıcı iş yerlerine geçmeyi beklediklerini söyledi.