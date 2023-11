Stjepan Hauser İstanbul'da konser verdi!

Luka Sulic ile 2Cellos müzikal ikilisini kuran Hırvat çellist Stjepan Hauser, Epifoni organizasyonuyla İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya geldi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan ünlü çellist, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi.

Konsere "Bach Prelude", "Secret Garden" ve "Caruso" parçalarıyla başlayan Hauser, "Pirates of the Caribbean" ile "Game of Thrones"un arasında olduğu ünlü film ve dizi müziklerini de seslendirdi.

Seyircilerin arasına da karışan, onlarla fotoğraf çektiren Hauser, Türk hayranlarına sürpriz yaparak Tarkan'ın dünya çapında sevilen, Sezen Aksu bestesi "Şımarık" şarkısını çaldı.

Konserde yaklaşık 2 saat süren performans sergileyen sanatçı, dinleyicilerine en kısa sürede yeniden İstanbul'a geleceğini ifade etti.

Günler öncesinden biletleri tükenen konser, yoğun ilgi gördü.