Kaldırıma çarpan otomobilin tekerlekleri yerinden çıktı, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptı. Tekerleği yerinden çıkan ve ön camı kırılan araçtan 3 kişi yaralı olarak çıktı.

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Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ç. yönetimindeki 09 UT 959 plakalı otomobil, toprak kavşağı istikametinden Söke'ye doğru ilerlediği esnada sürücüsünün yağmurdan kaynaklı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka tekerleği yerinden fırladı ve ön camı yerinden çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla yaralılar D.Ç., M.E. ve M.E. ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü A.R.Ç.'ye yapılan alkol muayenesinde ise 396 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.