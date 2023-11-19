Hamas değil İsrail helikopterindeki askerler vurmuş! Festival saldırısıyla ilgili şok gerçek

HAMAS'ın 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivaline düzenlediği saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti. İsrail gazetesi, müzik festivalinde hayatını kaybeden bazı sivilleri, Hamas militanlarına havadan ateş açan İsrail helikopterinin öldürdüğünü yazdı.

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İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yakın bir alandaki festival alanına düzenlediği saldırıya ilişkin bir güvenlik değerlendirmesini aktardı. Habere göre, bir İsrail savaş helikopteri, 7 Ekim’de çok sayıda sivilin öldürüldüğü müzik festivali alanındaki Hamas militanlarına ateş açarken bazı festival katılımcısı sivilleri de vurdu.

Hamas'ın festivalden haberi yokmuş!

Üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin konuyla ilgili polis soruşturmasına ve Hamas militanlarının sorgu kayıtlarına üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Hamas’ın müzik festivali hakkında önceden bilgi sahibi olmadığı sonucuna varıldı.

Haberde güvenlik yetkililerinin, Hamas’ın saldırı esnasında dronlar ve paraşütler sayesinde müzik festivalini öğrendiği ve militanları bundan sonra bölgeye yönlendirdiğini tahmin ettikleri söyleniyor.

İlk kurşundan yarım saat önce durdurulmuş

Polis soruşturmasına göre, festivaldeki kişilerin çoğu, ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için alandan kaçmayı başardı. Haaretz’e göre soruşturmada bir İsrail savaş helikopterinin Hamas militanlarına ateş açarken sivilleri de vurduğunu ortaya çıktı:

Ordu helikopteri Hamas diye sivilleri vurdu

“Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü.”

Üstlerinden izin almadan ateş açmışlar

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi o saldırıyla ilgili, "İsrail ordusuna ait Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere ateş açmaya karar verdi.” haberi yapmıştı.

Helikopter füzeleriyle vurulmuş

Associated Press’in (AP) yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Görüntülerde alanda yer alan araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Hasarın Hamas’ın elinde olmayan helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu tahmin ediliyor. AP, helikopterlerin, Hamas militanlarına ateş açtığı sırada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.