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Bilecik'te ayılar 20 adet arı kovanına zarar verdi

Bilecik'te ayılar 20 adet arı kovanına zarar verdi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Tevfik Can isimli vatandaşa ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

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Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey Köyünde 25 yıldır arıcılık yaptığını ve geçimini arıcılıkla sağladığını belirten Tevfik Can, bir haftada 2 sefer arı kovanlarına ayıların saldırdığını söyledi.
Can, açıklamasında şöyle konuştu; "Geçimimi arıcılıkla sağlıyorum. Ayıların saldırıları sonucunda 20 kovanım telef oldu. Bunu yetkililerin duymasını istiyorum. Çok mağdur durumdayım. 20 kovan arım telef oldu. Yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyorum" dedi.

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