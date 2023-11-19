AFAD'dan İstanbullulara 'uyarı' mesajı: Tedbirli olun

AFAD, İstanbullulara gönderdiği mesajda; sağanak yağış ve tam fırtına beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu. Mesajda; "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul için vatandaşlara SMS göndererek sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.
AFAD'ın mesajında, "Meteoroloji'ye göre bugün İstanbul'da sağanak ve tam fırtına bekleniyor" denildi.
Mesajda, "Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" uyarısı yapıldı.