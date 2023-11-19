BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Manisa’ya Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü

Manisa’ya Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü

Manisa ve İzmir’in arasında yer alan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü.

Abone ol

Kendine has florası, tarihi, mitolojik hikayeleri ve yaban hayatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın zirvesinde bulunan bungalov evlerinin olduğu at alanı bölgesinde etkili oldu. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı zirvede 4 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Spil Dağı’ndaki bungalov evlerinde konaklayan Semanur Işık, sabah saatlerine doğru kar yağışını başladığını belirterek, herkesin bu eşsiz güzelliği gelip yerinde görmesi gerektiğini söyledi. Kentte de hava sıcaklığının düşmesine neden olan kar yağışı sonrası Manisalılar karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirebilmek için milli parkın yolunu tuttu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da sağanak yağış alt yapı çalışmalarını etkiledi
Kütahya'da sağanak yağış alt yapı çalışmalarını etkiledi
Galler-Türkiye maçını Sloven hakem yönetecek!
Galler-Türkiye maçını Sloven hakem yönetecek!
Şile'de fırtına sebebiyle tekneler kıyıya vurdu
Şile'de fırtına sebebiyle tekneler kıyıya vurdu
Eyüpsultan'da yağış nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı
Eyüpsultan'da yağış nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı
Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 inek telef oldu
Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 inek telef oldu
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı
2 metreden büyük orkinosu görenler telefona sarıldı
Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız!
Edin Dzeko: Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız!
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler’e görev
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler’e görev
Kocaeli’de vapur seferleri durduruldu, yüzer iskele açığa sürüklendi
Kocaeli’de vapur seferleri durduruldu, yüzer iskele açığa sürüklendi
Samsun ve Sinop'ta fırtına uyarısı
Samsun ve Sinop'ta fırtına uyarısı
Bilecik'te ayılar 20 adet arı kovanına zarar verdi
Bilecik'te ayılar 20 adet arı kovanına zarar verdi
Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük!
Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük!