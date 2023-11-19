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Eyüpsultan'da yağış nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Eyüpsultan'da yağış nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Eyüpsultan'da bir inşaat alanında şiddetli yağışlar sonrası toprak kayması yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgilere göre olay, sabaha karşı Güzeltepe Mahallesi'nde Urfa Sokak'ta meydana geldi. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası sokakta bulunan bir parkın oturma alanı ve çitleri inşaat alanına doğru kaydı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Bölgede incelemeler yapan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Belediye yetkililerinin bölgedeki diğer yapıların zemininde bir kayma olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapacakları öğrenildi. Mahalle sakini Salim Yıldız, inşaat alanında sabah saatlerinde yağış nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlattı.

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