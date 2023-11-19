İsrail’de Filistinliler hapishanede isyan çıkardı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar 43'üncü günde devam ederken İsrail'de hapishanede bir Filistinli mahkumunda daha şüpheli ölümünün ardından İsrail’in güneyindeki bir hapishanede isyan çıktığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükseldi.

Abone ol

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılar düzenlemeye başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde yaşamını yitiren Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükselmesinin ardından İsrail’in güneyindeki bir hapishanede isyana yol açtı.

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yaptığı açıklamada, Ohalei Keidar Hapishanesinde isyan çıktığı ve bu nedenle acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Hapishanedeki Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği belirtilen açıklamada, gardiyanların bir süre sonra yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi "başardığı" ifade edildi.

Açıklamada, bir gardiyanın dumandan etkilenerek hafif yaralandığı da aktarıldı.

İsrail’in Necef Çölü’nde bulunan Ketziot Hapishanesinde 2005'ten bu yana tutuklu olan 38 yaşındaki Filistinli Sair Semih Ebu Asab’ın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Hapishaneler İdaresi, mahkumun ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken "konunun araştırılacağını" açıklamakla yetinmişti.

Fetih Hareketi'ne bağlı olan Ebu Asab, cinayet girişiminde bulunmak suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edilmişti ve 2005’ten bu yana tutuklu bulunuyordu.

“Filistinli mahkumlara karşı işkence ve kötü muamelenin yanı sıra sistematik ve önceden tasarlanmış suikastler”

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Asab’ın ve diğer mahkumların şüpheli ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in “Filistinli mahkumlara karşı işkence ve kötü muamelenin yanı sıra sistematik ve önceden tasarlanmış suikastler” düzenlemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Necef Çölü bölgesindeki İsrail hapishanesinden tahliye edilen tutukluların ifadelerinden elde edilen bilgilere dayanarak, son dönemde İsrail hapishanelerindeki işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığı kaydedildi.