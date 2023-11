Yalova Esenköy Balıkçı Barınağı fırtınada yerle bir oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki balıkçı barınağı çıkan fırtına sonucu yerle bir oldu. Dev dalgalar limanda büyük maddi hasarın oluşmasına neden oldu.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan dev dalgalar Esenköy Limanı’nı adeta dövdü. Dalgalar dalgakıranları aşarak balıkçı barınağının içinde yer alan konteynerler ve balıkçılık malzemelerinin bulunduğu alana ulaştı. Ortalığı yerle bir eden fırtınada balıkçılar ise teknelerinin de zarar görmemesi için çabaladı. Bölgede birçok kurumun incelemelerde bulunduğu öğrenildi.



Yalova Su Ürünleri Birliği Başkan Vekili Yusuf Baykan, bölgenin Marmara’nın en büyük balık çıkış noktalarından birisi olduğunu dile getirerek, “Buraya balıkçı giremediği zaman, gırgır çıkaramadığı zaman büyük sorunlar yaşanacak. Bu limanın acil bir şekilde temizlenmesi ve bu limanın mendirekleri yapılması lazım. Bu bakımdan bir sürü sorunlarımız var. Çınarcık limanımız da çok kötü durumda. Allah balıkçımızın yardımcısı olsun. Şu an büyük bir felaket yaşıyoruz Esenköy Limanı’nda. Balıkçımız mağdur durumda, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.



Esenköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Dilli ise, büyük zarar gördüklerini belirterek, “Gece saat 1'de başlayan bu hava bütün konteynerlerimizi, limanı patlattı. Artı teknelerimize zarar verecek diye sabaha kadar bekledik. Hiç beklemediğimiz bir fırtına. Böylesi hiç görülmemiş bir şey. Seviniyoruz ki can kaybı olmadığına. Bu kadar da mal kaybı çok oldu. Herkesin binlerce liralık ağları, eşyaları, bütün her şeyi paramparça oldu. Allah beterinden saklasın. Buna da şükürler olsun. İnşallah devletimiz de bize bir el atar. Bu durumu da görürler. Bütün arkadaşlar matem içinde çok acı bir olay halen de devam ediyor” dedi.