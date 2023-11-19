Erzincan'da çeşitli denetim ve uygulamalarda 77 düzensiz göçmen ve 34 şüpheli yakalandı

Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 1-15 Kasım'da yapılan çeşitli denetim ve uygulamalarda 77 düzensiz göçmen ve 34 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Erzincan'da yapılan denetim ve uygulamalarda, polis ekipleri 77 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, 14 kişi gözaltına alınırken, 292 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Polisler ayrıca, 8 tabanca, 2 kurusıkı, 2 kesici alet, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 5 kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 42 sentetik ecza, 48 gram metamfetamin, 47 elektronik sigara ve 10 kilo nargile tütünü ele geçirdi.