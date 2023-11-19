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Sivas'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Sivas'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

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Sivas’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte devam etti. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin yavaş ilerleyişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

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