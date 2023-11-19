Konya'da sürücülere sisli ve puslu havalarda güvenli sürüş uyarısı yapıldı

Konya’da hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde sis ve pusa karşı uzmanlardan sürücülere uyarı geldi. Sisli ve puslu havalarda fren mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlara kış lastiği takılması da hayati önem taşıyor.

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Soğuyan havalarla beraber sabah saatlerinde görülen sis ve puslu havalara karşı sürücülere uzmanlardan, takip ve fren mesafesi noktasında uyarı geldi. Konya’da hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesiyle beraber, kullanılan yaz lastikleri ile fren mesafesinin artacağının altını çizen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, “Mevsim şartları şu anda artık kış sezonuna girmiş bulunmaktayız. Sürücülerimiz sabah saatlerinde ve hafif yağmurlu havalarda çok dikkat etmesi gerekir. Puslu havalarda görüş mesafesi düşer ve hava sıcaklığı düştüğü için normal şartlara göre fren mesafemiz yaz lastiği ile artar. Sürücülerimizin bu konulara dikkat etmesi gerekiyor ki, kazalara sebebiyet vermesinler. Kesinlikle emniyet kemerlerini sürücülerimizin kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

“Ne kadar önlem alırsak kazaları o kadar azaltma imkanımız olur”



Kazaları en az seviyeye indirmek için güvenlik önlemlerine dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Ceylan, “Kış sezonu olduğu için soğutma sularının, motor soğutma sularının antifrizli su olması gerekiyor. Araçlar hem çabuk kaloriferini ısıtabilsin, hem de donma olayları meydana gelmesin diye motora zarar vermesin diye kış hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Güvenlik önlemi olarak normalde 2 saniye olan takip mesafesini de, biraz daha uzatmaları gerekir ki bir aracın yolda kayması esnasında öndeki aracı çarpmaması için önemli. Araçlarımızdaki kış bakımlarını hatırlatırken, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma mecburiyeti var. Ticari ve yolcu nakli yapan araçlar için geçerlidir. Ancak biz bu tavsiyeyi normal araç sürücülerinin de hususi araçlarda da kendi güvenlik önlemlerinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye atmaması açısından kış lastiklerini kullanmasının doğru olacağını söyleyebiliriz. Kış lastikleri normal şartlarda havanın 4 derecenin altına düşmesiyle daha yumuşak yapısı olduğu için yolda tutunma sağlıyor. Yaz lastiklerimiz ise kauçuğu sert olduğu için 4 derecenin altındayken sertleşiyor. Aracın fren esnasında durma mesafesi uzuyor. Dolayısıyla zorunlu olmasa bile normal hususi araçlarımızda kendi güvenliğimizi ve diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini sağlamak açısından kesinlikle kış lastiklerinin takılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar önlem alırsak kazaları o kadar azaltma imkanımız olur. Giden canlar neticede geri dönmüyor, telafisi olmayan hatalar yapmamaları için de trafik kurallarına kesinlikle uymalarını tavsiye ederiz. Özellikle hız ihlalleri, sollama, emniyet kemeri ve takip mesafesi gibi kurallara dikkat edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Kar lastiği diyorlar, hayır kar lastiği değil bu kış lastiğidir”



Kış lastiğinin sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklıklarının 4 derecenin altına düşmesi ile kullanılmasının önemine değinen Ramazan Ceylan, “Halk arasında yanlış bilinen bir şey daha var. Lastik kullanımıyla alakalı kar lastiği diyorlar, hayır kar lastiği değil bu kış lastiğidir. Kış lastiği illaki kar yağdığı zaman takılacak diye bir kural yok. Öyle değil aslında. Kış lastiği hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesiyle ıslak zeminde soğuk havalarda yola tutunma sağlar. Yani kar yağdığı zaman takılır gibi bir yanlış algı, düşünce oluyor. Kışın karlı havalarda sabahları tabii hava derecesi düşük oluyor. Düşük olunca da soğukta lastikler, yaz lastikleri asfalt üzerinde tutunamaz dolayısıyla tabii öğle saatlerinde hava sıcaklığı artıyor biraz daha ama normal şartlarda kış lastiği taktığı zaman 4 derecenin altında olduğu için kesinlikle bir faydası olacak. Dolayısıyla 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kesinlikle kış lastiklerinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sisli havalarda, ön ve arka sis lambaları açık olması gerekir”



Sürücülere sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken noktaları aktaran Ceylan, “Kış şartlarında sisli havalar da meydana geliyor. Sisli havalarda kesinlikle hız yapılmamalı. Dörtlü flaşör kullanılmamalı sisli havalarda, ön ve arka sis lambaları açık olması gerekir. Kesinlikle aşırı hızdan kaçınmamız gerekiyor. Sollamalarda dikkatli olmalı ve kendi şeridimizden takip etmemiz gerekiyor. Uzun farlar kullanılmaz sisli havada. Eğer uzun farlar açılırsa kesinlikle görüş mesafesi sıfıra düşer. Kısa farlarımız, sis farlarımızla birlikte seyahatimize devam etmeliyiz. Dediğimiz gibi hız, aşırı hız yapmıyoruz. Öndeki araçla takip mesafesini koruyoruz. Çünkü öndeki aracın da önünde araç olduğu zaman ani durmalarda, takip mesafesini korumamış olursak biz bu durumda öndeki araca çarpmış oluruz, kazaya sebebiyet vermiş oluruz. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atarız. Aşırı hızdan, sollamalardan cep telefonu ile konuşmaktan kaçınmamız gerekiyor. Tabii bütün bunların yanında kendi güvenlik önlemimiz olarak emniyet kemerimizin kesinlikle takılı olması lazım. Hem yolcuların hem sürücünün emniyet kemerini takılı olması önemli” diye konuştu.