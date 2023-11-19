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Samsun'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheliler, polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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