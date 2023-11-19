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Ankara'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Ankara'da trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Oğuz Karaaytu 16 Kasım’da, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karaaytu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karaaytu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karaaytu’nun cenazesi toprağa verildi.

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