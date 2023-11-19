İYİ Parti'yi karıştıran kulis! O isimlerin de istifa edeceği iddia edildi

İYİ Parti’de kritik isimlerin ayrılmasıyla gözler “gelebilecek yeni istifalara” çevrildi. Bazı parti kurmayları, istifaların sürebileceğini belirterek “nedeninin yalnızca ittifak tartışması olmadığına” dikkat çekti

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İYİ Parti içindeki kurucuların ve önemli isimlerin istifaları siyaset gündemini meşgul ediyor. Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan ile Ankara Milletvekili Adnan Beker'in önceki gün istifaları, büyük tartışmalara yol açtı.

Beker'in istifasıyla parti milletvekili sayısı 44'ten 42'ye düştü. Parti yönetimi, istifalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, gözler söz konusu istifaların ardından istifa edeceği söylentisiyle anılan diğer milletvekillerine çevrildi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, parti içinden yetkililer, milletvekillerinin istifalarının devam edeceğini ve bazı milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Özellikle parti aday listelerinin oluşturulması sürecinde yaşanan sıkıntıların istifaların temel gerekçesi olduğunu ifade eden bu yetkililer, aslında parti içindeki sorunların milletvekili adaylığı belirleme süreci sonrasında başladığını belirtti.

Bu yetkililer, milletvekili aday listelerinin siyasi birikim ve partiye katkıdan ziyade servet durumuna göre belirlendiğini dile getirerek, parti kurucuları ve GİK üyelerinin bu duruma karşı çıktığını ve bu sebeple partiden uzaklaştırıldığını öne sürdü. Bir yetkili, "Partiye katkı sağlayanlar, değer görmedikleri için partiden ayrıldılar ve bu durum parti tabanını da etkiledi" yorumunu yaptı. İYİ Parti içinden üst düzey bir yetkili ise "Partinin emeği satılamaz. Milletvekili listelerinin para karşılığında belirlendiği iddiası partilileri rahatsız ediyor" dedi.

Öte yandan, milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu'nun da yakın zaman içinde partiden istifa edeceği iddia ediliyor.

Meral Akşener'e yakın bazı parti içi yetkililer ise "partinin çürük elmalarından temizlendiğini ve bu sürecin partinin kurumsal yapısı açısından faydalı olabileceğini" savunuyor.