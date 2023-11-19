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Oğluyla tartışan yaşlı adam, yere düşüp hayatını kaybetti!

Oğluyla tartışan yaşlı adam, yere düşüp hayatını kaybetti!

Elazığ’da oğluyla tartışan ve ardından yere düşen 4 çocuk babası yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Yukarı Çakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası 73 yaşındaki Cemil T. ve oğlu Ü.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında yaşlı adam yere düşerek hareketsiz kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm üzerine jandarma ekipleri, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ü.T.’yi gözaltına aldı. Yaşlı adamın kalp krizi mi yoksa oğlunun müdahalesiyle mi hayatını kaybettiği otopsi sonrasında belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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