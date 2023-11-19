Şiddetli yağış Adıyaman’ı etkisi altına aldı!

Adıyaman’da yaklaşık iki gündür etkili olan yağışlardan dolayı köprü ve yollar göle döndü.

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Adıyaman’da yaklaşık iki gündür etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla, Adıyaman-Kahta karayolunda bulunan Ziyaret Köprüsü sel sularıyla göle döndü. Köprüyü kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Köprü üzerinden Ziyaret Çayına akan sel sularının görüntüsü şelaleyi andırdı. Cadde ve sokaklarında göle döndüğü Adıyaman’da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Süleyman Kılınç, aynı zamanda depremden dolayı geçici konteyner kentlerde kalan vatandaşları da ziyaret ederek her hangi bir sorunun olup olmadığını sordu. Başkan Kılınç aynı zamanda konteyner kentlerde bulunan idarecileri de ziyaret ederek durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Kılınç, “Özellikle Adıyaman Bölgesinde yaklaşık 2 gündür yağış var. Meteorolojinin de dediğine göre şiddetli dediğimiz metrekareye 76-100 kilogram yağmur düşüyor. Gördüğünüz gibi her yerde ciddi bir yağmur yağışı var. Bizler de birkaç gündür arkadaşlarımızla birlikte, tüm saha ekibiyle birlikte sahadayız. Izgaraların temizliğinden tutunda yollardaki sıkıntıları bire bir gidermeye çalışıyoruz. Vidanjörlerle problemli düşündüğümüz konteyner kentleri, prefabrik kentleri ziyaret ediyoruz. Oralarla ilgili desteklerimizi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yarına kadar da sürecek şu ana kadar hem yol akışlarımızda hem de köprülerimizde çok ciddi bir problem yok. Özellikle bir prefabrik kentimizde orada biraz sıkıntılar var onunla ilgili de kaymakamlık ve valilikle görüşüyoruz onların ihtiyacı halinde başka yerlere tahliyeleri yapılıyor. Ama şu an gördüğünüz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem sürücülerimizin hem de vatandaşlarımızın en azından yarın sabaha kadar daha temkinli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yağışlardan dolayı kent merkezinde bulunan Şevenk Deresinde seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonu da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.