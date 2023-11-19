SGK uzmanı madde madde açıkladı: İşte emekli olmadan önce yapılması gerekenler...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sürecine dair bilinmesi gereken avantajları ve dezavantajları sıraladı. Paylaşımında Erdursun, prim gün sayısından emekli aylığına kadar tek tek hesabını yaptı. Öte yandan Erdursun, SSK'dan emekli olmak için çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenlerin emekliliklerinin iptal olabileceğini de belirtti.

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Milyonlarca çalışan uzun yıllar boyunca çalışma hayatı içerisinde emekli olacağı günün hayalini kurarken, akıllarını en çok karıştıran sorulardan birisi de emeklilik sürecinde yapılması gerekenler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden emekli olmadan önce yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.

Erdursun, SSK'den emekli olmak için çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenlerin sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı Erdursun, emeklilik sürecine ilişkin bilinmesi gerekenleri, "Emeklilikte işinize yarayacak bilgiler" başlığı ile 11 maddede avantajları ve dezavantajlarıyla şöyle sıraladı:

"EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır,

Son 2520 gün içinde hangi statüden daha fazla gününüz varsa o statüden emekli olursunuz,

SSK'lıların emekli aylığı Bağ-Kur'a göre daha yüksek olur ancak asgari ücret düzeyinde prim ödeyenlerde aynı dip aylığı alırlar,

SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabilirler,

Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz,

Son çalışmalarınız hangi statüde ise SGK'ya borçlanmalarınız o statüye sayılır, Yurtdışı borçlanması ve ücretsiz izin süreleri farklılık gösterir, yurtdışı borçlanması Bağ-Kur'a sayılır, memurların aylıksız izinleri Emekli Sandığına sayılır,

Ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapıp ödemek isteyenler, emeklilik için eksik günü kadar değil silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar,

Eksik günlerini tamamlamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, yurtdışında çalışırlarsa, işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alırlarsa Türkiye'den emekli aylığı alamazlar,

Askerlik sonrasında sigortalı olanlar, askerlik borçlanma süresi ile işe başlama tarihlerini 08.09.1999 tarihine kadar geriye çekerlerse EYT'li olurlar. Memurlar hariç! (Memurlara büyük haksızlık),

Anlaşmalı ülkelerde çalışanlar yurtdışı işe başlama tarihlerini Türkiye'den işe başlama tarihi olarak saydırabilirler. EYT'li olabilirler. Emeklilik konularında küçük ayrıntılara dikkat ederek daha kolay emekli olabilirsiniz ya da bu ayrıntılara dikkat etmeyerek emeklilik sürecinizi uzatabilirsiniz, yanlış statüden emekli daha geç emekli olup daha düşük emekli aylığı alabilirsiniz,

Emekliliğinizi hak etmiş olsanız bile 2024'de emekli olmak sizin için daha avantajlı olabilir, çalışma süreniz, kıdem tazminatınız, 2024'ün emekli aylığınıza katkısını bilerek emeklilik için müracaatta bulunmalısınız..."