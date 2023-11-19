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Amasra Limanı'nda bir tekne battı, geminin halatları koptu

Amasra Limanı'nda bir tekne battı, geminin halatları koptu

Bartın'da hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Amasra Limanı'nda bir tekne batarken, bir restoran geminin ise halatları koptu. Sahi güvenlik ve balıkçılar tarafından gemiyi kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

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Amasra Limanında bugün öyle saatlerinde şiddetini arttıran ve saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle iskeleye bağlı bir balıkçı teknesi battı. Limanda bağlı bulunan bir restoran gemide fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Geminin halatları kopması üzerine ise sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Büyük panik yaşanırken, geminin yanında bağlı bulunan tekneler ise faciaya karşı boşaltıldı. Yanında bağlı bulunan teknelerin üzerine doğru sürüklenmeye başlayan gemi, sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla ters tarafa çekildi. Limandaki su seviyesi de yükselirken, limandaki restoran geminin bağlı tutan son halatın da kopararak, geminin karaya oturma riski devam ediyor. Batan balıkçı teknesinin ise batma anları ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, Limana gelerek inceleme yaptı. Bölgede devam eden fırtına şiddetini arttırırken, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin bölgede aldığı tedbirler devam ediyor.

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