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İstanbul Ataşehir’de hurda deposunda yangın!

İstanbul Ataşehir’de hurda deposunda yangın!

Ataşehir'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra söndürüldü. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi.

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Yangın saat 13.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Çankırı Sokak'ta meydana geldi. Hurda deposunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yanan depoya merdiven araçlarının da yardımı ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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