Bursa’da sahillerde etkili olan şiddetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa’nın sahillerinde etkili olan lodos ve fırtına ortalığı birbirine kattı. Sahile vuran dev dalgalar korku dolu anlar yaşatırken, deniz çamura büründü.

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Bursa'da dün akşamdan beri etkili olan yağmur, lodos ve fırtına sahil ilçelerini birbirine kattı. Gemlik ve Mudanya'da dev dalgalar korku dolu anlar yaşatırken, sahil şeridindeki parklar dalgaların getirdiği kaya parçalarıyla doldu. Sahile demirli balıkçı tekneleri yükselen dalgalar sebebiyle alabora oldu.



Dev dalgaların getirdiği kaya parçaları, yakın sokak aralarındaki araçlarda ufak çaplı maddi hasar meydana getirdi. Sahile vurup geri dönen dev dalgalar sebebiyle, denizin sahil şeridi çamura büründü.