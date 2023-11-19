İstanbul'a önce kar yağdı sonra fırtına fena vurdu! Deler taştı, ağaçlar devrildi, kayıklar karaya vurup parçalandı

İSTANBUL güne kar yağışı ile başladı. Ardından günlerdir uyarısı yapılan fırtına etkili olmaya başladı. Dereler taştı, denizde bağlı tekneler karaya vurup parçalandı, ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı. AFAD cep telefonlarına mesaj atıp uyardı.

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Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan sağanak ve kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Soğuk hava ve kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi. AFAD, 15 il için turuncu, 16 il için ise sarı uyarı olmak üzere toplam 31 il için meteorolojik uyarıda bulundu.

İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan iller...

Turuncu kod ile uyarılan iller: Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak...

Sarı kod ile uyarılan iller: Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova...

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı

İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bazı ilçelerde lapa lapa yağan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karı ile birlikte heyecanlanan vatandaşlar ise bu anları görüntüledi. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar, unutulmaz görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde kar yağışının durmasının ardından yağmur başladı.

Şile'de fırtına tekneleri parçaladı

Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor. Ağva mahallesindeki Yeşilçay Deresi taştı. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Yağış inşaat alanını çökertti! Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta üst kısmında çocuk parkı bulunan, inşaat çalışması yapılacak eğimli arazide yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, toprak kayması olan alanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Ağaçlar devrildi, fırtına restoranları dağıttı

Fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi. Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde ve Avcılar'da İstiklal Caddesi'nde park halinde bulunan otomobillerin üzerine ağaçlar devrildi. Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.

AFAD SMS İLE UYARDI: Saat 16:00'a kadar dikkat... AFAD SMS İLE UYARDI AFAD, İstanbulluları olumsuz hava koşullarında oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı. AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karsı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

İBB ekipleri 2 in 921 ihbara müdahale etti

İSTANBUL'da, dün gece başlayan sağanak ve karla karışık yağmur nedeniyle İBB ekipleri, 2 bin 921 ihbara müdahale etti. İBB'den yapılan açıklamada dün geceden itibaren Alo 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 23 bin 389 çağrı geldiği ifade edildi.

Evsiz vatandaşlar İBB tesislerine toplandı

İstanbul için verilen turuncu alarm sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşların fırtınadan zarar görmemesi için Kış Hizmetleri'ni başlattı. İBB Evsizlere Kış Hizmeti; evsiz vatandaşlar, soğuk havaya maruz kaldıkları yerlerden İBB ekiplerince alınarak İBB tesislerine getirildi.

Zonguldak'ta fırtına gemiyi ikiye böldü!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.