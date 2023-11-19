İstanbul'da kar yağışı başladı! Her yer beyaza bürünmeye başladı! İşte Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi...

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Anadolu ve Avrupa yakasında bir çok ilçede kar yığışı başladı.