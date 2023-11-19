İstanbul'da kar yağışı başladı! Her yer beyaza bürünmeye başladı! İşte Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi...
Meteorolojinin günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Çamlıca Tepesi beyaza büründü... İşte İstanbul'dan ilk kar manzaraları...
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardın dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Anadolu ve Avrupa yakasında bir çok ilçede kar yığışı başladı.
Taksim’de de etkili olan kar, lapa lapa yağdı, araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü. Ümraniye, Beykoz, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.
Yağış aralıklarla devam ediyor. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, lapa lapa yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.