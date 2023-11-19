Zonguldak'ta fırtına kabusu! Karadeniz’de içinde 12 Türk personel olan bir gemiyle irtibat kesildi!

KARADENİZ’de fırtınalı hava etkisini sürdürüyor. Zonguldak'ta okullar 20 Kasım 2023 Pazartesi günü bir günlüğüne tatil edildi. Ereğli'de cezaevini su bastı, mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi. Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrılan Kafkametler isimli gemiyle irtibat kesildi. Gemide 12 Türk personelin bulunduğu öğrenildi. Zonguldak'ta da bir gemi karaya oturduktan sonra ikiye bölünmüştü.

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Fırtına Karadeniz'de etkili olmaya devam ediyor. Öğleden sonra bir gemii ikiye parçalayan fırtına, yine Zonguldak’ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıkan ve içinde 12 Türk personel bulunan gemi ile irtibat kesildi.

Alınan bilgiye göre, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’na sığındı.

Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. Liman yetkililerinin, “Kafkametler” isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Okullar tatil! Sakın sokağa çıkmayın Zonguldak'ta yarın okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada kentte yaşayanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Valilik yaptığı açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz ve bölgemizde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte devam eden ve gece geç saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği beklenen tam fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklarla karşı karşıya kalınmaması amacıyla, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zaruri olmadıkça dışarıya ve trafiğe çıkılmaması önem arz etmektedir” denildi.

Cezaevini su bastı ve boşaltıldı...

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hükümlüler başka cezaevlerine nakledildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,"Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" dedi.