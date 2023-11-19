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Emniyet kemeri hayat kurtardı! Takla atan araçtan sağlam çıktı!

Emniyet kemeri hayat kurtardı! Takla atan araçtan sağlam çıktı!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

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Lokman Şen'in kullandığı 16 AER 972 otomobil, Kurtalan-Siirt kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, araç içerisinden çevredekiler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şen, AA muhabirine kazadan yara dahi almadan kurtulmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kaç takla attığımı bilmiyorum. Emniyet kemeri bağlıydı. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyormuş." dedi.

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