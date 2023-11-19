Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Kahire Havalimanı'nda

İsrail’in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi’nden tahliye edilen Türk vatandaşı 44 kişi, Türkiye’ye ulaşmak üzere bugün Kahire’deki havalimanına vardı.Abone ol
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürerken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye süreçleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK 691 tarifeli uçak ile Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a gelecek. Kahire'deki havalimanından kalkması beklenen İstanbul Havalimanı'na inecek.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı sahadaki koşulların elvermesi halinde 100 Türk vatandaşının daha Gazze Şeridi'nden tahliye edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.