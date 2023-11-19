Bahar Candan'dan olay ifade! Reklam yüzüyüm demişti bakın ne kadar kazanmış

Nihal Candan ve Bahar Candan'ın tutuklanmalarının ardından ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından tutuklanan Candan kardeşlerden Bahar Candan 10 bin TL karşılığında çetenin yemekler de reklam yüzü olduğunu söyledi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan lüks yaşantılarını gözler önüne serdikleri paylaşımlarıyla dikkat çekerken tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal candan suç örgütüne üye olmak, kara para aklamak suçlarından tutuklanınca ağlamaya başlayan Candan kardeşler herkesin gözüne soktukları lüks yaşantılarının da sahte olduğunu iddia etti.

10 bin TL karşılığında reklam yüzü olduk

Candan kardeşlerin emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelere Kanal D haber ulaştı. Bahar Candan çetenin mağdurları ikna ettiği yemekli toplantılara ablası ile birlikte 10 bin TL karşılığında reklam yüzü olarak katıldığını söyledi. Yemek masalarında suç işlendiğini bilmediğini belirtti.

“Onlar photoshop”

Ablası Nihal Candan ile birlikte suç örgütü vitrinine para kasası oldukları iddialarını reddetti. Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı para dolu çanta ve helikopter fotoğrafı ile ilgili “onlar photoshop” dedi.

Bahar Candan kendini "lüks bir yaşantım yok” diyerek de savundu. İdolünün zenginler olduğunu, zengin gibi görünmeye çalıştığını böyle davranmanın onu çok ama çok mutlu ettiğini söyledi.

Keşke onu hiç tanımasaydım

Çete lideri Onur Apaydın ile olan bağlantısıyla ilgili soruya “Adını Kaan olarak biliyordum, meğerse bu yalanmış, gerçek ismi Onur Apaydınmış, ablamın sevgilisiydi ilişkileri bir yıl sürdü, sonra benimle görüşmeye başladı, beraber yemeğe de çıktık, keşke onu hiç tanımasaydım” savunması yaptı.