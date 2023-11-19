Mardin'de şiddetli rüzgarda inşaat halindeki ev yıkıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde, şiddetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki bir ev yıkıldı.

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Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Şenyuva köyünde bir vatandaşa ait inşaat halindeki ev, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yıkımda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede şiddetli rüzgar uyarısı yapmıştı. Şiddetli rüzgar devam ederken, geriye kalan duvarların da yıkılmaması için demir çubuklarla destek yapıldı.