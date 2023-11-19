DSP Genel Başkanı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, evlat nöbetinde olan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Bir dizi programa katılmak üzere kentte gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, evlat nöbetindeki ailelerle ile bir araya gelerek karanfil verdi. Aksakal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatların, annelerin ve babaların çektiği bir çile olduğunu söyledi.

40 yıllık süren bir sıkıntı olduğunu belirten Aksakal, şöyle konuştu:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünde yürütülen emperyalist işgal planlarına, birlikte hareket etme iradesi ortaya koyan bir siyasi mekanizmanın eliyle bugünkü adı HEDEP olan sözde siyasi parti eliyle evlatlarımız terörist yapılmak üzere dağlara kaçırılmış, götürülmüş, kandırılmış, uyuşturularak götürülmüş ve orada ellerine silahlar verilmiş. Kendi devletinin ordusuna askerine silah sıkan insanlar haline getirilmiş. Ben inanıyorum ki bu evlatlarımızın kendi öz benliklerinde böyle bir duygu hiçbir zaman yoktu.”

Aksakal, açıklamadan sonra ailelerle vedalaşarak alandan ayrıldı.