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Bolu'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Bolu'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

Bolu Valiliği, meteorolojik koşullar dolayısıyla Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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