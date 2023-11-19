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Gazze Şeridi'nde 2 asker öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze Şeridi'nde 2 asker öldürüldü

İsrail ordusunun resmi açıklamasına göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7’ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.

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