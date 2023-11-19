Gazze Şeridi'nde 2 asker öldürüldü

İsrail ordusunun resmi açıklamasına göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7’ye çıktı.
İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.