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Birleşmiş Milletler'den İsrail'im BM okullarına yaptığı saldırılara tepki

Birleşmiş Milletler'den İsrail'im BM okullarına yaptığı saldırılara tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in BM okullarına yönelik saldırılarına sert bir şekilde eleştirdi. Guterres, "Gazze'de iki UNRWA okulunun 24 saatten az bir sürede vurulması karşısında derinden sarsıldım. Savaş her gün aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok fazla ve kabul edilemez boyutta sivil can kaybına yol açıyor. Artık durması gerekiyor." sözleriyle duruma dikkat çekti.

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BM Sözcülüğü'nden İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait iki okula düzenlediği saldırılar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

"Tesislerimizin dokunulmaz olduğunu tekrar teyit ediyorum"

Açıklamaya göre, Guterres, yoğun saldırılar arasında binlerce Filistinli sivilin BM tesislerine sığındığını anımsatarak, "Tesislerimizin dokunulmaz olduğunu tekrar teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

"Onlarca insan öldürüldü"

Guterres, "Gazze'de iki UNRWA okulunun 24 saatten az bir sürede vurulması karşısında derinden sarsıldım. BM tesislerine sığınan, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu onlarca insan öldürüldü ve yaralandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık durması gerekiyor"

"Savaş her gün aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok fazla ve kabul edilemez boyutta sivil can kaybına yol açıyor. Artık durması gerekiyor." ifadesini kullanan Guterres, insani ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, Katar hükümetine arabuluculuk girişimleri için teşekkürlerini iletti.

 

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