 Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 küçük kardeş 1.5 metre çamurun altında kaldı

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp kardeşleri arama çalışması sürüyor.

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Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canalp, kayıp çocukların babası Hakkı Güner’le görüştü.

3 küçük kardeş sele kapıldı

Batman'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Seyitler Mahallesi'nde 3 kardeş sel sularına kapılarak kayboldu, bir kadın hayatını kaybetti. Batman Valiliği, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı" ifadesi kullanıldı.

Batman Valisi: 240 ihbar aldık

İHA muhabirine açıklamada bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını belirterek, “Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.