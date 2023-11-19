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10 yıl önce eşini boğa saldırısı sonucu kaybeden adam, aynı şekilde can verdi

10 yıl önce eşini boğa saldırısı sonucu kaybeden adam, aynı şekilde can verdi

Milas ilçesinde meydana gelen olayda, boğa saldırısına maruz kalan bir adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın 10 yıl önce vefat eden eşinin de benzer bir boğa saldırısında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Muğla'nın Milas ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda kasaplık hayvan ticareti ile uğraşan 86 yaşındaki Nahit Parıldar, araca bindirdiği boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbelerine maruz kalan Parıldar, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Parıldar, doktorların tüm çabalarına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Parıldar'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Yürek burkan tesadüf

Nahit Parıldar'ın ölümü sonrası ortaya çıkan acı tesadüf yürek burkarken, yaşlı adamın karısının da 10 yıl önce boğanın saldırısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Parıldar’ın cenazesi, Milas Ulu Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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