İYİ Partili Suat Sarı'dan sürpriz İBB adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen İYİ Parti Grup sözcüsü Suat Sarı, adaylık iddialarını doğruladı. Sarı, "İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum. İstanbul’umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir." şeklinde konuştu.

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81 ilde aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı için adı geçen İBB İYİ Parti Grup sözcüsü Dr. Suat Sarı, adaylık iddialarını doğruladı.

İYİ Parti'den İBB için adaylığını açıklayan Suat Sarı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular,

Genç yaşta Yönetici Bürokrat olarak görev yaptığım İBB’de edindiğim deneyimim, Trafik ve Ulaşım alanındaki 35 yıllık birikimim ve İBB Meclis Üyeliği tecrübemle; İstanbul’un sorunlarını çözmek üzere İYİ Parti İBB Başkan Aday Adayı olarak yola çıkıyorum.

Şehrimizin kronik sorunlarına dair; uzman eliyle farklı çözüm metodları uygulanmadığı sürece, İstanbullu hemşehrilerimizin şikayetleri dinmeyecektir.

Artık liyakatın siyasetten ve milletten takdir göreceği bir döneme girilmesi gerektiği açıktır.

Bu iddia ile; İstanbul’un sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmek üzere şehircilik deneyimli geniş bir teknokrat ekip ile çalışmalarımıza başladık.

İstanbul’umuzun daha yaşanabilir, daha konforlu, daha adil, daha yeşil ve daha güvenli hale gelmesi imkansız değildir. Bütün bunlar için; liyakatın iktidar olması yeterlidir."