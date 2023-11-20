Engin Balım bombaladı: Özgür Özel ofsayta düştü!

Bir dönem gazetecilik yapan, eski Anadolu Partisi Ankara milletvekili Engin Balım, X (Twitter) hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürtçe operaya katılmasıyla ilgili zehir zemberek paylaşımlarda bulundu.

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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesi sonrası, muhalif kesim de dahil pek çok kişiden tepki görmüştü. Özel, bugün de İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde Kürt soprano Pervin Chakar'ın operasına katılınca, sosyal medyada tepkiler ardı ardına geldi.

Özgür Özel'e tepki gösterenler arasında bir dönem gazetecilik yapan, eski Anadolu Partisi Ankara milletvekili Engin Balım da vardı. Engin Balım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'nin politikasını sert bir dille eleştirirken, Özgür Özel için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Balım yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel, CHP genel başkanı olarak kurultayda selo’ya selam çaktınız, tr705 Sezgin Tanrıkulu rehberiniz eşliğinde şimdi de polisimize askerimize katil diyen PKK sevici Pervin Buldan ile kürtçe opera seyretmişsiniz! CHP’ye opera ile operasyon çekiliyor. Daha dün bir bu gün iki; maraton koşucusuyum diyordunuz AMA 100 metreci çıktınız.. Bu ne sürat sayın Özgür Özel… görüyorum ki CHP’yi 1990’ların SHPsi yapma yolunda kararlısınız… Sayın Mansur Yavaş şimdi Ankara’nın milliyetçi köylerinden, bölgelerinden nasıl oy isteyecek?? Meral Akşener ile ittifakı bem kazanırsam yeniden sağlarım diyordunuz, bu mu tarzınız? Ekrem İmamoğlu’ndan ricam seçimde, İstanbul’un pazarlarını birlikte gezmeniz. Özgür Özel’in açılım tweeti sadece 126 retweet almış! Kendisi ile hareket eden bir çok milletvekili bile RT etmekten çekinmiş! Özel ofsayt a düştü.. artık #KürtçeOpera mız da olduğuna göre; akp’nin başaramadığı açılım sürecini d-CHP ile güncellenmiş yeni sürümü ile show must go on şov devam etmeli parolası ile start verdiler.. ingilizce kullanıyorum KUKLAcılar da anlasın biraz.

(Not: Tweet dizisini görmek için tweetin üzerine tıklayın)

Sayın Özgür Özel, CHP genel başkanı olarak kurultayda selo’ya selam çaktınız, tr705 Sezgin Tanrıkulu rehberiniz eşliğinde şimdi de polisimize askerimize katil diyen PKK sevici Pervin Buldan ile kürtçe opera seyretmişsiniz!



CHP’ye opera ile operasyon çekiliyor pic.twitter.com/Vs3UezmMaG — engin balım (@enginbalim) November 19, 2023

"Kendi düşen ağlamaz"

Engin Balım, bir başka paylaşımında ise yine Özgür Özel'i hedef alarak, "Hangi CHP; Dün ‘Bozkurt kemal’ sloganı atıp, yarın ‘biji serok özgür’ mü diyeceksiniz?! Çizginiz nedir?! Sadullah Ergin’e sustunuz, Pervin Buldan’a alkış mı yapacaksınız?! Yoksa kürtçe opera açılımını son 30 sn öğrenip, isim benzerliği mi sandınız?! Değişimci milletvekilleri niye Özgür Özel’in attığı #KürtçeOpera tweetini beğenip retweet dahi yapamadınız. Adalet yürüyüşünde vs defalarca 13 sene boyunca tek laf ettirmediniz şimdi ne değişti de açılıma başladınız?! Özgür Özel ‘e uyarı; Kendi düşen ağlamaz." ifadelerini kullandı.