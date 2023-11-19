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Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğu bilgilere göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre, saat 22.44'de meydana gelen depremin derinliği 6.92 km olarak belirtildi.

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