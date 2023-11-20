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Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...

Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Didem Özkara, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çayan Köyü nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Didem Özkara, 2 gün önce aniden rahatsızlanması sonucu Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada zatürre teşhisi ile müşahede altına alınan genç kız, daha sonra kalp krizi geçirdi ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden ve akşam saatlerinde fenalaşan Özkara, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesinin Çayan Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

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