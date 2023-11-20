BIST 7.955
DOLAR 28,76
EURO 31,44
ALTIN 1.825,92
HABER /  SPOR

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın final ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası’nın final ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak

2023 Türkiye Motokros Şampiyonası’nın final yarışları 25-26 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek.

Abone ol

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Afyonkarahisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapılacak organizasyonda 130 sporcu mücadele edecek.

Sürücüler, 2023 sezonu şampiyonluğu için MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarında yarışacak. Final yarışları kapsamında 50cc, 65cc, 85cc ve gençler sınıflarında 18 yaş altı 70 sporcu start alacak.

Antrenman ve sıralama turları, 25 Kasım Cumartesi günü, iki etaptan oluşan yarışlar ise 26 Kasım Pazar günü yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan, son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan, son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi bu hafta açılıyor
Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi bu hafta açılıyor
İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var
İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var
2024'te dolar kuru kaç TL olacak? Ziraat Bankası eski Müdür Yardımcısı açıkladı
2024'te dolar kuru kaç TL olacak? Ziraat Bankası eski Müdür Yardımcısı açıkladı
Malatya'da kayıp çoban ölü bulundu!
Malatya'da kayıp çoban ölü bulundu!
Batman'da okulun istinat duvarı çöktü!
Batman'da okulun istinat duvarı çöktü!
TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde
TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde
Çocuğu okula giden aileler başvursun! Her ay destek ödemesi yapılacak
Çocuğu okula giden aileler başvursun! Her ay destek ödemesi yapılacak