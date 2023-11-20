Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi bu hafta açılıyor

Ümraniye’de bulunan ve atıl durumda olan Dudullu Osmangazi Korusu Ümraniye Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden birine dönüştürüldü. 147 bin metre kare alana kurulan Osmangazi Millet Bahçesi’nin dumansız hava sahası olma özelliği bulunuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yapımını gerçekleştirdiği Dudullu Osmangazi Korosu yıllar içerisinde atıl duruma düştü.

Ümraniye Belediyesi çalışmaları sonrası atıl durumda olan koruyu ‘Osmangazi Millet Bahçesi’ olarak dönüşüme aldı. 147 bin metre kare alana inşa edilen ve İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olacak olan Osmangazi Millet Bahçesi dumansız hava sahası olma özelliği taşıyor. Millet bahçesinde, doğalgaz ile çalışan ve tek seferde yüzlerce ailenin mangal yapmasına yarayan barbekü alanları, bin 256 metrekare alana kurulan kütüphane, bisiklet ve yaya yolları, seyir terası ve birbirinden farklı üniteler barındırıyor. Açılışı yaklaşan Millet bahçesi hakkında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım bilgilendirmelerde bulundu.

“Bu projeyi TOKİ ile hayata geçirdik”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Burası Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında belediye başkanı seçildikten sonra burayı ormandan Büyükşehir’e aldılar Büyükşehir Belediyesi o tarihte burayı sosyal tesis olarak açmıştı. Sonraki dönemlerde özel sektöre geçmişti ve çok kullanılır hale gelememişti. 2019 yılında ben geldiğimde, Büyükşehir’in orman ile olan tahsisi bitmişti, ben Ümraniye Belediyemizi aldım ve güzel bir proje çizdik. Bu projeyi TOKİ ile birlikte hayata geçirdik” sözlerini kullandı.

“Bu hafta vatandaşa açmış olacağız”

Yıldırım, “Burası her türlü yeme içme, toplantı ve nişanlar olabilecek bir mekan haline geldi. Burası millet bahçeleri konseptinde yapımı olan bir yer. İnşallah bütün etrafındaki düzenlemeler ile birlikte 250 dönüme çıkarmış olacağız. Bu hafta vatandaşa açıyoruz, daha sonra açılış tarihi alacağız ve Cumhurbaşkanımız ile açmaya gayret edeceğiz” dedi.