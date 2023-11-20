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Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Tenerife'ye konuk olacak

Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Tenerife'ye konuk olacak

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak.

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San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

C Grubu'nda çıktığı üçer maçta ikişer galibiyet alan takımlardan Tenerife lider, Darüşşafaka ise ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dörderli 8 grupta mücadele eden takımlardan lider olanlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci ve üçüncü sırada bitirecek ekipler ise son 16 turuna gidebilmek için play-in oynayacak.

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