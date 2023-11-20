Kars’ta yedi köy yolu ulaşıma kapandı; ikinci bir uyarı daha geldi!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kar yağışı uyarılarının ardından Kars'ta beklenen yağış başladı. Kısa sürede köy yollarının kapanmasına neden olan yağışla ilgili ikinci bir uyarı daha yapıldı.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, sabah saatlerinde Kars’ta kar yağışı başladı.

Yağışla birlikte Sarıkamış ilçesinde yedi köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde Sarıkamış İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için Çamyazı grup köy yolunda çalışma başlattı.

Meteoroloji 16'ıncı Bölge Müdürlüğü’nden ise uyarı yapıldı.

Uyarıda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi