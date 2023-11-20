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Şebiarus törenleri bu yıl "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenecek

Şebiarus törenleri bu yıl "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenecek

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması "Vuslat Vakti" olacak.

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Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan programa göre Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.00'de, ayrıca ek olarak hafta sonları 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta da saat 14.00'te sema programı yapılacağını ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"Ayrıca 750. Vuslat Yıl Dönümü münasebetiyle 12 Aralık Salı ve 15 Aralık Cuma günleri Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonunda saat 20.00'de irfani müziğin dünyaca ünlü sanatçısı Alireza Ghorbani tarafından konser verilecektir. Etkinliklerin biletleri www.biletinial.com platformu üzerinden alınabilir. 750. Vuslat Yıl Dönümü için hazırlanan diğer etkinliklerin detayları ileri bir tarihte kamuoyuna duyurulacaktır."

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