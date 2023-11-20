Son dakika! Türkiye'yi fırtına ve sağanak vurdu! 4 kişi öldü, 13 kişi kayıp! Okullar tatil edildi...

Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, Batman'da 1 çocuk, Zonguldak'ta da 12 gemiciden haber alınamıyor. Zonguldak, Bolu ve Batman ile Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu açıkladı. Kayıp gemicilerin isimleri açıklandı...

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, İzmir'e giden kuru yük gemisinin mendireğe çarparak batan 12 kişilik mürettebatından ise haber alınamadığını açıkladı. Batman'da ise kaybolan 3 çocuktan ikisinin cansız bedeni bulundu, bir çocuk aranıyor. aranıyor. Böylece toplam ölü sayısı 4'e yükselirken kayıp sayısı 13 oldu. Birçok il ve ilçede eğitime birer gün ara verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Aşırı yağışlar ve fırtınanın vurduğu Zonguldak'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, günün ilk saatlerinde Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da ve Batman'da birer kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalar...

Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı" dedi. Yerlikaya, şu ana dek 16 ilde 1611 ihbar geldiğini; 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayın bildirildiğini söyledi.

Türk gemisi mendireğe çarparak battı

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan bir gemi fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığınmış, daha sonra tekrar denize açılınca irtibat kesilmişti. Bakan Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır" dedi.

İşte gemideki mürettebatın isimleri Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

İki gemideki personeller ise kurtarıldı

Dün öğlen Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisi de halatının kopması nedeniyle karaya oturmuş, gemide bulunan 13 mürettebat kurtarılmıştı. Kamerun bayraklı bir başka gemi de halatının kopması sonucu sürüklenmiş ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştı.

Dalga boyu 9 metreye ulaştı

Meteorolojiden alınan tahminlerin, havanın bugün sabah itibarıyla daha iyi olacağı yönünde olduğunu aktaran Yerlikaya, dün sabah erken saatlerde rüzgarın zaman zaman 74 nat, dalga boyunun 9 metreye ulaştığı ve görüşün 25 metreye düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonrası işte uyarı yapılan iller:

Turuncu uyarı: Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Zonguldak ve iki il...

Sarı uyarı: Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova...

Okullar nerelerde tatil edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu(Cide), Zonguldak, Bolu ve Batman ile Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Batman'da 3 kişi öldü 1 çocuk kayıp

Batman'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı" ifadesi kullanıldı. Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Batman Valisi Ekrem Canalp, aynı aileden biri kadın 3 kişinin öldüğünü belirtirken, "İki evladımızın cansız bedenine ulaştık birini arıyoruz." dedi.

Ereğli Cezaevini su bastı

Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle boşaltıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin güvenlik nedeniyle yakın kurumlara nakledildiğini açıkladı.

Bolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı sonrası kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda aksamalar yaşanıyor.